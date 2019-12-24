Сегодня в рамках акции «Наши дети» председатель райисполкома Анатолий Гапоник вручил подарочный сертификат на сумму 10 000 рублей дошкольному центру развития ребенка на укрепление материально-технической базы.

Ирина ШУТОВА

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