Более 300 фактов незаконной предпринимательской деятельности выявили в Гомельской области за январь-ноябрь 2019 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областной инспекции МНС Евгений Стригалев.

«За 11 месяцев налоговые органы региона по результатам проведенных оперативных проверок дополнительно к налогообложению привлекли 337 человек, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. К уплате предъявлен единый налог в размере Br40,7 тыс.», — отметил Евгений Стригалев.

За систематические нарушения к административной ответственности судами привлечено 90 человек. Им придется уплатить штраф в общей сумме Br18,8 тыс. В доход государства обращено товарно-материальных ценностей и незаконно полученного дохода на сумму Br130 тыс.

Еще 247 гражданам, которые впервые допустили нарушения, вручены предупреждения о недопустимости занятия предпринимательской деятельностью без госрегистрации в качестве ИП.

Заместитель начальника областной инспекции МНС добавил, что наиболее часто названные нарушения выявляются в сфере перевозок пассажиров автомобилями, такси, а также в розничной торговле, в том числе через интернет.-0-

БЕЛТА