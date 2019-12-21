В преддверии первенства Республики Беларусь

в программе спартакиады среди ДЮСШ И СДЮШОР прошли областные соревнования. Воспитанники отделения вольной борьбы «Спарты» вернулись

с наградами.

Владислав Янченко в весовой категории до 47 кг занял второе место. В весовых категориях 49 кг и 53 кг победили Анастасия Тодорева и Виктория Воробьева. По итогам соревнований команда девушек взяла второе общекомандное место.

Достойно выступили борцы и на республиканских соревнованиях, которые прошли в Гомеле. Победила Яна Костунова (43 кг). Незначительно уступив в финальной схватке, второго места удостоен Никита Маслаков (80 кг). Бронзовые награды достались Анастасии Тодоревой (49 кг) и Владиславу Янченко (47 кг).

На прошедшем в конце ноября Кубке области по вольной борьбе среди мужчин отличились: Евгений Никитенко (до 125 кг) (второе место), третье место взяли Максим Никитенко (86 кг), Виктор Титюк (70 кг), Иван Плуч (65 кг), выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

В Бобруйске на спартакиаде среди ДЮСШ И СДЮШОР по тяжелой атлетике Роман Глуховский (34 кг) удостоен почетной бронзовой награды.

Инна ВИШЕНКО

Фото из архива «Спарты»