В Беларуси 38,8% общего объема введенного в январе-ноябре 2019 года жилья предназначено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Организации всех форм собственности построили 35,8 тыс. новых квартир, ввели в эксплуатацию 3 млн 217 тыс. кв.м жилья. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 млн 249,1 тыс. кв.м. Из общего объема введенного жилья для очередников с использованием господдержки построено 879,6 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 млн 107 тыс. кв.м жилья, или 34,4% от общего количества по стране.-0-

БЕЛТА