В центральном районном Доме культуры в рамках республиканской акции «Наши дети» прошел спектакль «Новогодняя легенда о времени» для детей, достигших высоких показателей в учебе, спорте и общественной жизни.

Перед началом представления в фойе маленьких гостей ожидала веселая конкурсно-развлекательная программа, в ходе которой ребята водили хороводы, танцевали и пели веселые песни.

После спектакля ребята во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли главную елку города на центральной площади.

Всем участникам праздника были вручены сладкие подарки.

Ирина ШУТОВА

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