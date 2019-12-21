Направлено оно на профилактику ДТП, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Многие водители нарушение правил проезда пешеходных переходов считают мелким и относятся к нему с пренебрежением. Потому привлечение к административной ответственности за такое нарушение, по словам сотрудников Госавтоинспекции, вызывает у них недоумение.

На нерегулируемых пешеходных переходах водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть. А если перед переходом остановилось или замедлило движение транспортное средство, то водители других автомобилей, движущихся по соседним полосам в попутном направлении, могут продолжать движение, убедившись, что перед этим транспортным средством нет пешеходов.

Стоит напомнить: пешеходный переход – для пешеходов. Это единственная возможность безопасно пересечь проезжую часть.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА