Совсем скоро к нам придут долгожданные новогодние и рождественские праздники. К торжествам мы готовимся заранее, но в суете рабочих дней порой забываем о своей безопасности.

Напоминаем, что ежегодно в республике в первые два месяца зимы регистрируется рост травматизма от пиротехники. Только за новогоднюю ночь 2017-2018 пострадал 71 человек, за новогоднюю ночь 2018-2019 – 34, из которых почти треть – дети.

Абсолютное большинство несчастных случаев при обращении с пиротехническими изделиями в новогоднюю ночь происходит при использовании петард, фонтанов, бенгальских огней, хлопушек. Немалую роль играет нахождение людей в нетрезвом состоянии, использование контрафактных пиротехнических изделий, отсутствие информации по их применению.

Помните, что :

• запрещается использовать контрафактные пиротехнические изделия;

• опасная зона при проведении фейерверка – не менее 30 м;

• при установке пиротехнического изделия нужно исключить возможность его опрокидывания;

• запрещается наклоняться над изделием;

• после поджигания фитиля фейерверка необходимо быстро, но не бегом, не оборачиваясь, удалиться.

В соответствии с правилами безопасности к местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:

✓ территории, здания, строения, сооружения, по своему техническому состоянию не обеспечивающие безопасность граждан;

✓ места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также транспортных узлов;

✓ мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и взрывоопасных объектов;

✓ территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и детских учреждений;

✓ территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества.



Евгений Новик,

старший государственный инспектор Гомельского областного управления Госпромнадзора