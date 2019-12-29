Как украсить дом. В комнатах обязательно наводят порядок: простирывают вещи, вытирают пыль, проводят влажную уборку. Но так как Крыса любит стабильность, от перестановок мебели и ремонта придется отказаться. В праздничном новогоднем убранстве должны преобладать серебристый, белый, золотой, серый и перламутровый цвета. Металлических оттенков придерживаются и при сервировке стола (скатерть и салфетки), украшении елки, создании новогодних поделок, выборе гирлянд и мишуры. Яркие цвета и насыщенные оттенки включают в интерьер умеренно, так как Крыса любит сдержанность, минимализм.

Что надеть. Нужно помнить, что Крыса не любит излишеств и показной роскоши. При этом образ обязательно должен содержать один яркий, привлекающий взгляд элемент: крупные серьги, серебряный браслет или обувь со стразами.

Тем, кто любит однотонные расцветки, стоит обратить внимание на белый, серебряный, золотой или черный цвет. Учитывая, что Крыса связана со стихией металла, ей понравятся блестящие ткани, расшитые пайетками или блестками. Также благоприятно надевать платья из атласа и бархата.

Нейтральными цветами, в которых можно встретить новогодний праздник, считаются фиолетовый, серый и розовый. Платье зеленых оттенков выбирают для привлечения удачи, оранжевые цвета – для создания благоприятной атмосферы в доме.

От ярко-красных нарядов в эту новогоднюю ночь придется отказаться. У Крысы они ассоциируются с опасностью. Также неблагоприятны оттенки синего и насыщенного голубого цвета, леопардовые и тигровые принты.

В дизайне праздничного наряда стоит придерживаться простоты и минимализма. Оптимальны классический А-силуэт, облегающее платье в пол, платье-футляр. Мини-юбки, глубокие декольте и слишком откровенные наряды лучше приберечь до следующего года. Мышка ценит элегантность и утонченный вкус.

Что подарить. Стоит учитывать, что символ года не любит бесполезных вещей, чрезмерных денежных затрат, сувениров с другими животными. Подарите, к примеру, махровый халат, набор кухонных полотенец, умные часы, термостакан, игровую мышь, беспроводные наушники, копилку в виде мышонка, пижаму.

Так как Крысе не нравятся ярко выраженные запахи, придется отказаться от таких подарков, как духи, наборы специй, ароматическая лампа. Неуместно преподносить в подарок алкогольные напитки, сигареты, наборы кофе. Придется отказаться и от роскошных подарков: бриллиантов, золотых украшений, изделий из натурального меха и кожи. Такие презенты не порадуют скромного и бережливого грызуна и не принесут удачи.

Крыса покровительствует домашнему уюту, семейным радостям и традициям, поэтому в новогоднюю ночь благоприятно делать предложение руки и сердца.

Подготовила

Надежда РУДОБЕЛЕЦ