Дорожно-транспортные происшествия, совершаемые в условиях тумана, дождя, темного времени суток характеризуются высокой тяжестью последствий и вызывают широкий общественный резонанс.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, исключения дорожно-транспортных происшествий при неблагоприятных погодных условиях ГАИ призывает водителей:

не оставлять транспортные средства в пределах дорог в период образования туманов;

использовать внешние световые приборы;

соблюдать дистанции, скоростные режимы, правила расположения транспортных средств на проезжей части, обгона и маневрирования.

Пешеходам также необходимо быть предельно внимательными и осторожными на проезжей части. Переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу, а в темное время суток всегда использовать светоотражающие элементы.

По информации ОГАИ ОВД райисполкома

Подготовила Алла ЯКУШЕВИЧ

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