Ежегодная республиканская акция «Чудеса на рождество» активно проходит в Буда-Кошелёвском районе.

Вместе с активистами из Неговской базовой школы, ребят из аг. Неговка поздравили второй секретарь Гомельской областной организации ОО «БРСМ» Юлия Липовская, главный специалист областного комитета Татьяна Хацулева и первый секретарь Буда — Кошелевского районного комитета Алевтина Иванова.

Дети с удовольствием рассказывали стихи, танцевали, водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок получил новогодние подарки.

Фото Аллы Якушевич