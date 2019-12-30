Большинство водителей, как правило, складируют квитанции в бардачке машины, а потом забывают их оплатить. Однако неуплата штрафа ГАИ имеет свои последствия.

В целях обеспечения исполнения постановления о наложении взыскания в виде штрафа должностное лицо органа, ведущего административный процесс, вправе наложить арест на имущество, т.е. собственнику или лицу, у которого находится имущество, запрещается распоряжаться данным имуществом, а в необходимых случаях и пользоваться им (ст. 8.7 ПИКоАП Республики Беларусь). Штраф, за исключением взимаемого на месте, должен быть уплачен физлицом, подвергнутым административному взысканию, не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу постановления о наложении штрафа, а в случае его обжалования – не позже одного месяца со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения (ст. 15.3). В случае неуплаты направляется представление на принудительное взыскание штрафа в отдел принудительного исполнения наказания.

Меры принудительного взыскания штрафов:

☑ наложение ареста на имущество должника, в т.ч. на денежные средства, находящиеся у должника и у иных лиц;

☑ приостановление полностью или частично операций по текущим (расчетным) и иным банковским счетам граждан и юридических лиц в банках или небанковских кредитно-финансовых организациях;

☑ изъятие имущества у должника, находящегося у него или у иных лиц;

☑ запрещение должнику совершать определенные действия, пользоваться принадлежащим ему имуществом или установление пределов пользования им;

☑ опечатывание имущества должника;

☑ изъятие правоустанавливающих документов, в т.ч. и ценных бумаг;

☑ временное ограничение права должника на выезд из Беларуси – на срок, установленный судом;

☑ временное ограничение на право управления механическими транспортными средствами, маломерными судами, на охоту.

Уважаемые граждане,

не забывайте

о своевременной оплате штрафов, чтобы не попасть в «черный список».

Подготовила

Антонина ТАРАСОВА