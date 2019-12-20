До 10 градусов тепла ожидается в Беларуси в субботу, 21 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В предстоящие сутки, по данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Ветер будет южный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы составят до 14 м/с.

Ночью ожидается от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла, днем будет плюс 3-8, по юго-западу — до 10 градусов тепла.-0-

БЕЛТА