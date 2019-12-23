Заместителем председателя районного исполнительного комитета назначен Дмитрий Николаевич Шпиганович.

Родился в 1983 году в н.п. Дуброва Лельчицкого района.

В 2006 году окончил Белорусский государственный университет транспорта, в 2018 – Брянский государственный инженерно-технологический университет.

С 2006 по 2015 год работал маляром, инженером-диспетчером, мастером, прорабом, начальником участка ОАО «Лельчицкая ПМК-103».

С 2015 трудился в Лельчицком районном исполнительном комитете: заместителем председателя райисполкома, начальником отдела архитектуры и строительства – главным архитектором района и г.п. Лельчицы, начальником отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В декабре 2019 года назначен заместителем председателя Буда-Кошелевского районного исполнительного комитета.