Заморозки и мокрый снег ожидаются в Беларуси в последние дни 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В последнюю неделю декабря зима напомнит о себе. Уже в предстоящие сутки температурный фон начнет понижаться. Осадки будут выпадать в виде снега, мокрого снега, начнет устанавливаться снежный покров. Так что в предстоящие выходные ожидается вполне зимний характер погоды», — сказали в Белгидромете.

В пятницу, 27 декабря, погодные условия будут определять атмосферные фронты и более холодная воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Ожидается облачная погода, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по востоку страны с дождем), местами сильный мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 4 градусов.

В субботу, 28 декабря, продолжится поступление холодной воздушной массы с северо-запада Европы. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток в основном составит от нуля до минус 6, лишь по юго-востоку страны — плюс 1-2.

В воскресенье, 29 декабря, ночью скажется влияние неустойчивой холодной воздушной массы, так что местами не обойдется без небольшого кратковременного снега. А днем с Западной Европы на территорию Беларуси распространится область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях понизится до минус 9-11. Днем составит от нуля до минус 5.

В понедельник, 30 декабря, погода вновь начнет меняться. Фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, обусловят ночью по северо-западной части страны, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях — минус 8-10. Днем будет от минус 2 до плюс 4.

Во вторник, 31 декабря, скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Временами будут выпадать осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем — от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-

БЕЛТА