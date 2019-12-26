Запрет на лов налима обыкновенного в рыболовных угодьях Беларуси будет действовать с 25 декабря по 28 февраля, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

«В соответствии с законодательством, если вы выловили налима в период запрета, рыбу нужно выпустить живой в рыболовные угодья», — отметили в БООР.

Запрет вводится для сохранения ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы. Добыча налима обыкновенного во время запрета обойдется нарушителям в крупную сумму — 27 базовых величин (в настоящее время 1 БВ равна Br25,5, с 1 января — Br27) за каждую особь.-0-

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