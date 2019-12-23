«Планируем приобрести за границей щенка. Подскажите, пожалуйста, какой порядок ввоза домашних питомцев

в Республику Беларусь?»

Мария, г. Буда-Кошелево

Ответ дает главный инспектор отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни Татьяна Дьяченко:

– Товар для личного пользования (щенок) при перемещении через таможенную границу ЕАЭС подлежит ветеринарному контролю, в связи с чем его ввоз на таможенную территорию ЕАЭС допускается в пунктах пропуска, в которых присутствуют сотрудники ветеринарной службы (в регионе деятельности Гомельской таможни это РПТО «Новая Гута», «Новая Рудня», «Комарин», «Терюха», «Тереховка»).

Беспошлинный ввоз указанного товара (щенок) возможен при выполнении следующих условий:

→ произведено письменное таможенное декларирование щенка с использованием пассажирской таможенной декларации;

→ пройден ветеринарный контроль;

→ перемещаемый товар (щенок) отнесен к товарам для личного пользования;

→ общая таможенная стоимость перемещаемых товаров не превышает 500 евро (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 300 евро);

→ общий вес перемещаемых товаров не превышает 25 килограммов (в случае въезда физического лица на территорию Республики Беларусь чаще 1 раза в 3 календарных месяца – 20 килограммов).

Дополнительно информируем, что по вопросам прохождения ветеринарного контроля рекомендуем обратиться в Гомельский погранично-контрольный ветеринарный пункт по адресу: 246027, г. Гомель, ул. Барыкина, д. 113, тел. 8 (0232) 41-19-75, или Калинковичский пограничный контрольный ветеринарный пункт: г. Калинковичи, ул. Октябрьская, 16,

тел. 8 (02345) 4-63-81.

В целях сокращения временных затрат на совершение необходимых таможенных операций пассажирская таможенная декларация может быть заполнена заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физическими лицами, размещенном на едином Интернет-портале таможенных органов Республики Беларусь www.customs.gov.by (разделы «Электронная таможня» – «Предварительное электронное предоставление сведений физическими лицами»)».

Обращаем внимание, что при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС обязательному таможенному декларированию подлежат также домашние питомцы, ранее вывезенные с таможенной территории ЕАЭС. При этом в случае подтверждения факта вывоза такого домашнего питомца с таможенной территории ЕАЭС (предоставление пассажирской таможенной декларации, оформленной при вывозе питомца с таможенной территории ЕАЭС, или документа, подтверждающего факт производства (рождения) либо приобретения домашнего питомца на таможенной территории ЕАЭС (например, ветеринарный паспорт, оформленный на территории ЕАЭС)) и в случае превышения весовых либо стоимостных норм ввоза такие товары ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов.

Подготовила

Инна ВИШЕНКО