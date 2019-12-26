Структура управления в Беларуси сферой производства крепких алкогольных напитков может измениться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая в концерн «Белгоспищепром» и на предприятие «Минск Кристалл» новых руководителей, передает корреспондент БЕЛТА.

«Насколько хорошо вы знаете эту сферу деятельности?» — обратился глава государства к Анатолию Бубену, который возглавит «Белгоспищепром».

Новый руководитель концерна рассказал, что работает в этой системе с 1999 года: свою карьеру он начинал с Гродненского ликеро-водочного завода. «Знаю руководящий состав, чем занимается эта структура. При мне сменились четыре председателя концерна, — отметил он. — С удовольствием хотел бы вернуться в эту производственную сферу».

Бывший председатель «Белгоспищепрома» Александр Забелло недавно покинул свой пост из-за коррупции в холдинге «Минск Кристалл Групп». Глава государства охарактеризовал его как хорошего специалиста, но подчеркнул недопустимость такой работы. На минский «Кристалл» в качестве генерального директора будет направлен первый зампредседателя концерна Игорь Шустов.

«Никакого прощения за коррупцию должностных лиц и их начальников не будет. Это сигнал нашим руководителям. Если твой подчиненный — жулик, то у меня возникают сразу вопросы к руководителю», — сказал Александр Лукашенко. Экс-руководителю «Белгоспищепрома» он пообещал найти крепкий район, чтобы тот доказал свои руководящие качества. «Потерять, конечно, его нельзя, но и прощения не будет ни одному министру, ни одному руководителю за его подчиненных, особенно в сфере коррупции», — заявил глава государства.

В сфере производства крепких алкогольных напитков грядут непростые времена, обратил внимание Александр Лукашенко. По его словам, возможно, изменится структура управления этой отраслью в плане производства и продажи. «Но, если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль — людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах», — убежден Президент.

Он подчеркнул, что в стране необходимо держать на контроле производство алкогольных напитков и табака, контролировать продажи на рыночных условиях. В то же время государство должно нести ответственность за качество продукции.-0-

БЕЛТА