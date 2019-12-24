Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову рассказал, чем Беларусь ценна для России, передает корреспондент БЕЛТА.

Доллары вместо российских рублей

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь покупает у России товары и энергоресурсы за доллары. По его словам, в свое время белорусская сторона предлагала вести расчеты в российских рублях (ведь в России заявляют о необходимости единой валюты), однако получила отказ. «Нет — хочется доллары. Я говорю: вот суть вашего валютного союза», — рассказал Президент.

Алексей Венедиктов удивился такой ситуации. «Вы не шутите?» — спросил он.

«Я вам честно говорю. На это у них, правда, ответа нет. Вы удивились — правильно. Это странным кажется: мы покупаем у вас газ — ищем доллары», — ответил глава государства.

Поддержка российских предприятий

Беларусь закупает у России не только нефть и газ, но и широкую линейку комплектующих для своей машиностроительной отрасли. На российских предприятиях, которые ориентированы на сотрудничество с Беларусью, работают около 10 млн человек, заметил Александр Лукашенко. Если посчитать их вместе с семьями, то примерно 40 млн россиян хорошо знают, что белорусы покупают у них товары для финишного производства. «Это важно? Это важно», — констатировал глава государства.

Сотрудничество в военной сфере

«На территории Беларуси две российские военные базы. Сколько вы нам заплатили за эти базы за это время после распада Советского Союза?» — спросил Президент у собеседника.

«Тайна государственная. Не знаю», — признался Алексей Венедиктов.

«Это не тайна. Ноль, — обратил внимание глава государства. — К примеру, за Байконур только официально вы платите около $200 млн. За то, чтобы запускать оттуда ракеты. Еще и город содержите».

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь никогда не настаивала на том, чтобы Россия платила за размещение своих подразделений. «Оборона белорусов и россиян — это святое», — заявил он.

Чтобы прикрывать Россию на западном направлении, Беларусь вынуждена покупать у нее автоматы, констатировал Президент.-0-

БЕЛТА