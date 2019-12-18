В текущем году в Гомельской области увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Так, если за 11 месяцев прошлого года на Гомельщине зарегистрировано 660 преступлений, предусмотренных статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то за аналогичный период 2019 года – 698 преступлений.

К примеру, в производстве Мозырского РОСК находилось уголовное дело в отношении 34-летнего отца двоих малолетних детей, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка особо опасных психотропных веществ) и ч.2 зн.1 ст.328 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь особо опасных психотропных веществ) Уголовного кодекса Беларуси.

По данным следствия, житель Мозырского района, находясь на заработках в России, приобрел не менее 2,89 грамма альфа-PVP, и перевез его на территорию Беларуси. Особо опасное психотропное вещество он хранил в своем автомобиле и в гараже приятеля.

В феврале 2019 года фигурант забрал часть психотропа из гаража и перевез его на автомобиле к своему дому, где был задержан сотрудниками милиции. При этом мужчина находился в состоянии, вызванном потреблением психотропного вещества. Исходя из его показаний, он неоднократно появлялся в общественных местах и управлял автомобилем в состоянии, вызванном потреблением психотропов.

Мужчина совершил преступление в период неснятой и непогашенной судимости. В 2017 году был осужден за распространение порнографических материалов, и приговорен к двум годам лишения свободы с условным неприменением наказания и испытательным сроком один год.

Ранее фигурант многократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения и распитие спиртных напитков в общественном месте.

За совершение вышеуказанных преступлений в сфере незаконного оборота психотропных веществ судом Мозырского района мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. В октябре текущего года приговор вступил в законную силу.

В этом же месяце суд Гомельского района постановил обвинительный приговор в отношении двух членов организованной группы, осуществлявшей поставку кокаина из Доминиканской Республики в Российскую Федерацию. Как сообщалось ранее, в мае прошлого года в пункте таможенного оформления «Новая Гута» были задержаны два жителя Гомельского района, которые перевозили кокаин в бутылках со спиртосодержащей жидкостью. Районный суд признал обоих виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.328 и ч.3 зн.1 ст.328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 11 лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

Из общего числа зарегистрированных в этом году преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, несовершеннолетними или при их соучастии совершено 14 преступлений.

К примеру, в октябре Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося одного из профессиональных лицеев по ч.2 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и незаконный сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса Беларуси. Согласно материалам дела, парень заготовил марихуану и продал ее знакомому. По словам обвиняемого, таким образом он хотел заработать денег для погашения рассрочки за новый телефон.

Свое совершеннолетие молодой человек встретил в СИЗО. В преддверии дня рождения парень решил обратиться к своим сверстникам и предостеречь их от роковой ошибки.

По информации

УСК РБ по Гомельской области

Подготовила Алла ЯКУШЕВИЧ