На прямой линии «Гомельскай праўды» – главный гастроэнтеролог области.

Могут ли на гастроскопии не обнаружить язву желудка?

Почему возникает изжога, как с ней справиться?

Как встречать Новый год, чтобы не испортить себе самочувствие?

Эти и другие вопросы можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – главный внештатный специалист по гастроэнтерологии главного управления здравоохранения облисполкома, заведующая гастроэнтерологическим отделением областной клинической больницы КАЛИНОВСКАЯ Жанна Николаевна.

Звоните в пятницу, 27 декабря, с 12.00 до 13.00 по телефону прямой линии

8 (0232) 33-26-89. Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».