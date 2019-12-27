В этом в очередной раз смогли убедиться воспитанники социально-педагогического центра, в гости к которым в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» пришли член Совета Национального собрания Республики Беларусь Владимир Котович, представители руководства района, учреждений и предприятий Будакошелевщины, общественных организаций, профсоюзные лидеры и другие, чтобы поздравить ребят с предстоящими праздниками.

Сказочное представление никого не оставило равнодушным и подарило массу положительных и ярких эмоций. Приятным сюрпризом для воспитанников центра стали сладкие угощения и подарочные денежные сертификаты от гостей праздника.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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