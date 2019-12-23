В рамках ежегодной благотворительной новогодней акции «Наши дети» депутаты городских избирательных округов во главе с председателем райсовета Натальей Киселевой, представители отдела образования, спорта и туризма райисполкома, районной организации РОО «Белая Русь» и райкома профсоюза работников образования и науки побывали в районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

По доброй традиции гости порадовали ребятишек сладкими угощениями и подарками.

Возле новогодней красавицы развернулось волшебное представление. Сказочные герои, среди которых Леший, Кикимора, Баба Яга, Снеговики, Стилист, Блондинка и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой сделали всё, чтобы ребята поверили, что чудеса случаются и все мечты, даже самые сокровенные, обязательно сбываются. Море искрометного юмора, шуток и веселья, заводные песенки, зажигательные танцы и конкурсы никого не оставили равнодушными. В зале царило праздничное настроение.

Даже после окончания праздника никто не собирался расходиться, каждый спешил сфотографироваться со сказочными персонажами, чтобы запечатлеть мгновения, проведенные в кругу друзей.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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