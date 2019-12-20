Встреча-лекция «Зодиак и зодиакальные созвездия» с астрономом и краеведом Владимиром Ларионовым состоится в Гомельской центральной городской библиотеке имени А.И.Герцена 23 декабря, сообщили БЕЛТА организаторы.

Лектор поможет интересующимся темой всмотреться в звездное небо по-новому, отыскать зодиакальное созвездие, под знаком которого родились, расшифрует, что такое зодиак или эклиптика — понятия, которые используют современные астрологи.

Все зодиакальные закономерности астроном объяснит доступно и интересно, покажет на карте звездного неба. «Размеры зодиакальных созвездий значительно отличаются друг от друга, поэтому в каждом из них Солнце бывает разное время. Так, например, по созвездию Девы оно проходит 44 угловых градуса, а по созвездию Скорпиона только 7. Более того, наше дневное светило с 30 ноября по 18 декабря находилось в созвездии Змееносец, которое вообще не имеет знака зодиака», — отметили в библиотеке.

Лекция пройдет в рамках проекта «Планетарий в библиотеке». Всех желающих ждут 23 декабря в 14.00 в актовом зале библиотеки. Вход свободный.-0-

БЕЛТА