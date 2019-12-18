Председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко, заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев и директор хозяйства Владимир Маслов встретились с трудовым коллективом МТФ «Липиничи».

По традиции представители власти на встрече с работниками подвели итоги работы фермы за прошедший период и обсудили выполнение заданий по производству молока на ближайшее будущее.

В завершение мероприятия артисты сельского Дома культуры порадовали трудовой коллектив музыкальными номерами, а профсоюзы – сувенирами.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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