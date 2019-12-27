Порывистый ветер и гололедица ожидаются в Беларуси 28 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси будет облачно. Временами будут выпадать осадки (снег, мокрый снег, ночью по юго-востоку с дождем), ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром местами до 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 2 градусов.-0-

БЕЛТА