Порывистый ветер и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 19 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром местами по северо-востоку — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до плюс 4 градусов, днем будет 1-6 градусов тепла.-0-

БЕЛТА