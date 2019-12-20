Работниками Буда-Кошелевского РОЧС проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в Рогинском государственном детском саду.

Было установлено, что руководством объекта не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности. Лицом, ответственными за пожарную безопасность не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума, эвакуационные двери на путях эвакуации не открываются изнутри без ключа, план эвакуации при пожаре не соответствует действующим требованиям, работники, являющиеся членами добровольной пожарной добровольной пожарной дружины не обеспечены самоспасателями.

Руководителю объекта вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

Подготовила Галина Горбач

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