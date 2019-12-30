31.12.2019 г.



н.п. Чеботовичи

15.00-16.00 — Театрализованное представление «В гостях у Деда Мороза Юзика»

Мероприятие проходит для детей и родителей в районной резиденции на базе Чеботовичского центра народного творчества. Посетителей ждут новогодние приключения, игры, флешмоб у ёлки на открытой площадке, чай с блинами у камина.

01.01.2020 г.

г. Буда-Кошелево

01.00 – 04.00 — Массовое гуляние «Волшебство в Новогоднюю ночь»

На праздник у центральной районной елки приезжает Дед Мороз Юзик из районной резиденции, который в ходе массового гуляния с помощью сказочных персонажей и участников народных фольклорных коллективов покажет традиции празднования Нового года на Будакошелевщине, старинные зимние забавы и хороводы.

18.00 – 19.20 — Театрализованное представление «Легенда о времени»

Участники театральной студии «Влунес» Буда-Кошелевского центрального районного дома культуры представят жителям и гостям района новогодний спектакль .