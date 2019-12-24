Глава государства Александр Лукашенко направил поздравление христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент отметил, что христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров — социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия.

«Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал всем здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях. «Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием», — подчеркнул глава государства.-0-

БЕЛТА