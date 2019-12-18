Буда-Кошелевская районная организация ОО «БРСМ» проводит республиканскую благотворительную акцию «Чудеса на Рождество».



Мероприятие организуется и проводится для воспитанников детских интернатных учреждений, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями.

До 25 Декабря любой желающий сможет исполнить новогодние и рождественские желания ребят.

Для этого нужно приобрести подарки и передать в районный комитет ОО «БРСМ» (ул. Горького, 3), которые вручат волонтеры «Доброе сердце».



Справки по телефону 7-67-16.