Мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности в комбикормовом цех Узовского комбината хлебопродуктов РДСУП «Белоруснефть-Особино», осуществил Буда-Кошелевский РОЧС.

В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством предприятия на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. Здание комбикормового цеха в полном объеме укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, ведется контроль за исправным состоянием имеющихся огнетушителей, лица, ответственные за пожарную безопасность, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума, автоматическая система пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре находятся в работоспособном и исправном состоянии.

Галина ГОРБАЧ

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