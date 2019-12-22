О том, чем же был отмечен год уходящий для работников района электрических сетей, «Авангарду» рассказал начальник Виктор Бадюков:

– 2019 год останется в истории нашей организации как время знаковых событий и позитивных перемен. Команда РЭС стала победителем отраслевого профессионального соревнования на областном уровне и обладателем 4 места на аналогичном состязании республиканского уровня. Ранее выше 6 места нам не удавалось подняться.

В этом году открыли миниполигон, здесь размещены участок линии электропередач для снятия пострадавшего с опоры, имитация жилого дома, приспособление для ликвидации пожаров в электрических установках и другие элементы, с помощью которых специалисты оттачивают свое мас-терство и повышают профессиональные навыки. К слову, абсолютно все оборудование для полигона с учетом техники безопасности было смонтировано и установлено нашими силами.

Кроме того, начали реализовывать проект по автоматизации высоковольтных линий 10кВ. Его суть заключается в установке реклоузеров, что позволяет безошибочно определить поврежденный участок линий 10кВ непосредственно с места диспетчера и оперативно выехать на место для устранения неполадки. Хотя не так давно этот процесс занимал больше времени и требовал немалых материальных затрат, ведь до приезда бригады сначала нужно было найти точку повреждения, а уже после приступать к ремонтным работам. Сейчас на территории района установлено 6 реклоузеров, а до конца года будут задействованы все 8. В данном направлении Буда-Кошелевский район один из первых и пока единственный в масштабах Гомельской области.

В течение года гражданам выдано около 40 технических условий с целью использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. Применить данную услугу невозможно, когда распределительные электрические сети внешнего электроснабжения имеют ограниченный резерв пропускной способности, что не позволяет до проведения их полной реконструкции значительно увеличивать электрическую нагрузку жилых домов или квартир.

Уделяем внимание и укреплению материально-технической базы, санитарно-бытовых условий. В данный момент идет капитальный ремонт помещения, которое будет оборудовано душевыми комнатами, санитарным узлом, сушильными шкафами. Ожидается, что воспользоваться им наши работники смогут уже в первом квартале 2020 года.

Не менее важным моментом является обновление машинно-тракторного парка, который в этом году пополнился тремя новыми единицами: бригадным и грузовым автомобилями, трактором для расчистки просек линий 10кВ.

Пополнение машинно-тракторного паркаВ числе основных направлений – благоустройство территории. На участке в Уваровичах уложено асфальтобетонное покрытие на площади около 1000 квадратных метров. В настоящее время идет работа по украшению территории в г. Буда-Кошелево: помимо традиционного убранства, в скором времени рядом с нашим административным зданием появится новогодний городок, где может сделать фото каждый желающий.

По случаю профессионального праздника наградами различного уровня отмечены 9 представителей РЭС: благодарностью концерна «Белэнерго» – Виктор Никитин, благодарностью РУП «Гомельэнерго» – Виктория Еременко и Иван Курбатов, благодарностью филиала «Гомельские электрические сети» – Роман Ядров, Александр Абросимов, Сергей Радченко, Почетной грамотой районного Совета депутатов награжден Андрей Друзик, Почетной грамотой районного исполнительного комитета – я и Александр Бурнышев.

Виктория Еременко, электромонтер по эскизированию трасс ЛЭП:

– В числе моих обязанностей – составление и ведение технической документации, работа с программой учета материалов и работ, необходимых для поддержания линий электропередач в актуальном состоянии. Также в зоне моей ответственности – делопроизводство.

Алексей Таборко, электромонтер распределительных сетей:

– Жизнь современного человека невозможно представить без электричества. Убедился на личном опыте, что наша работа очень важна и незаменима в ликвидации различных аварийных ситуаций. Во время своего первого выезда в Смычёк занимался установкой опор линий электропередач.

Андрей Друзик, диспетчер:

– В РЭС тружусь с 1997 года, начинал с электромонтера, а сейчас работа связана непосредственно с оперативным управлением всего района и сообщениями абонентов. Очень важно правильно оценивать обстановку в принятии оперативного решения.

Галина ХАЦУЛЁВА



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