На I отчетно-выборной конференции Буда-Кошелевского районного объединения организаций профсоюзов подвели итоги работы Совета районного объединения профсоюзов с января 2015 по декабрь 2019 года, а также избрали районного профсоюзного лидера, которым в очередной раз стала Татьяна Бурнышева.

В конференции приняли участие заведующий канцелярией Гомельского областного объединения профсоюзов Александрина Зубец и заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев.

С докладом по основному вопросу выступила председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева, которая отметила, что приоритетными задачами райкома профсоюза были и остаются: защита трудовых и социально-экономических прав и интересов трудящихся. Для выполнения всех поставленных задач профсоюзами проделана большая работа.

В ходе конференции избрали Совет Буда-Кошелевского районного объединения профсоюзов, выдвинули делегатов на отчетно-выборную конференцию Гомельского областного объединения профсоюзов и представителя в состав Совета Гомельского областного объединения профсоюзов.

В торжественной обстановке самые активные члены профсоюзного движения получили грамоты и юбилейные медали ФПБ и благодарности районного исполнительного комитета.

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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