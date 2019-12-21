В декабре возбуждено уголовное дело в отношении гражданина из г. Гомеля, который с июля 2018 по октябрь включительно этого года использовал для занятия проституцией жительницу района.

Житель н.п. Глазовка украл с МТФ «Пенчин» 5 литров молока, белый продукт изъят и возвращен по принадлежности.

Животновод ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, в отношении мужчины начат административный процесс по ч. 2 ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь.

Галина ГОРБАЧ