Температурные рекорды побиты 18 декабря во многих городах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Минске максимальная температура достигла плюс 7,5 градуса. Ранее рекордом считались 5,4 градуса тепла.

В Бресте 18 декабря столбик термометра поднялся до 12,2 градуса выше нуля, ранее рекордной температурой было плюс 11,5.

В Гомеле воздух прогрелся до 6,8 градуса тепла (предыдущий рекорд — плюс 6,5), в Гродно — до плюс 10,6 (предыдущий рекорд — 7,9 выше нуля).

В этих городах побиты рекорды, зафиксированные в 1989 году.

Температурный максимум обновлен в Витебске — 7,4 градуса тепла против 5,2 со знаком плюс в 2011 году. В Могилеве было 6 тепла, таким образом побит рекорд 1972 года — 5,2 градуса со знаком плюс.

Рекордно тепло 18 декабря было также в Барановичах, Березино, Бобруйске, Пинске и многих других городах.

Удержался рекорд 1937 года в Василевичах, когда было 8,2 градуса тепла (18 декабря 2019 года — плюс 7,9).

В четверг, 19 декабря, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. В отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью и утром местами по северо-востоку — до 15-18 м/с. Днем будет 1-6 градусов тепла.-0-

БЕЛТА