Работники Буда-Кошелевского РОЧС совместно с Дедом Морозом-спасателем провели третий этап акции «Безопасный Новый год!» на городском рынке.

С покупателями проводилась профилактическая беседа по основам безопасности жизнедеятельности и викторина «Сделай свой праздник безопасным!». А Дед Мороз поздравлял с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, желал безопасного Нового года и еще раз напоминал о том, что не стоит пренебрегать правилами пожарной безопасности, а в качестве подарка дарил наглядно-изобразительную продукцию по безопасности жизнедеятельности.

Подготовила Галина ГОРБАЧ

Фото РОЧС