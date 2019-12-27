То, что учить правила безопасности нужно с раннего возраста, – неоспоримый факт. Наиболее доступный вариант для малышей – игровая форма. Выполнив предлагаемые задания вместе с родителями, можно и играть, и азбуку безопасности изучать.

Задание 1. Посмотри на картинку, составь рассказ. Кто из героев правильно ведет себя во время пожара, а кто нет?
Задание 2. Посчитай, сколько извещателей на картинке. Цифру впиши в клеточку [ ] . Найди два одинаковых.
Задание 3. Соедини точки.

 