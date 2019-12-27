То, что учить правила безопасности нужно с раннего возраста, – неоспоримый факт. Наиболее доступный вариант для малышей – игровая форма. Выполнив предлагаемые задания вместе с родителями, можно и играть, и азбуку безопасности изучать.
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