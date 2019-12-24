Вредные привычки – явление, к сожалению, весьма распространенное. Производители табачной продукции предлагают все новые и небезопасные варианты. Одним из современных изделий является снюс.

Это жевательный табак, придуманный в Швеции. Вещество относится к бездымным продуктам и его не требуется поджигать – в этом заключается основное отличие от сигарет. Для достижения эйфории достаточно поместить за щеку или под верхнюю губу и начинать рассасывать, именно поэтому шведский снюс нередко именуют сосательным табаком.

Хотя изготовители называют его безвредной заменой сигарет, врачи это утверждение опровергают. И не без оснований. Никотин в его любом виде отрицательно влияет на рецепторы мозга и формирует быстрое развитие зависимости. У человека возникает привыкание. С помощью слюны опасные вещества некурительной смеси попадают в желудок, провоцируя спазмы мышц. В итоге нарушается впитываемость стенок этого органа. Как следствие, возникают проблемы с усвоением пищи и полезных веществ, которые покидают организм в непереработанном виде.

Есть риск развития злокачественных патологий и прочих опасных нарушений. Снюс оказывает непосредственное воздействие на слизистые покровы, приводит к поражению тканей и формированию язвенных дефектов. Многие люди с такой привычкой глотают слюну, что провоцирует раздражение желудка. Исследования доказывают, что если сглатывать слюну при употреблении крепкого табака, в течение часа у человека появятся признаки отравления. К ним относят озноб, тошноту, рвоту. В такой ситуации пострадавшему нужно обязательно оказать помощь. Кроме того, возрастает риск патологий сердца – инсультов и инфарктов. Это обусловлено высоким объемом канцерогенов и солей в составе продукта.

Если вовремя не избавиться от пагубной привычки, есть риск развития абстинентного синдрома. При полном отказе от снюса возникают симптомы, напоминающие выход из запоя. Больному сложно контролировать свое состояние. У него начинают дрожать руки, тело покрывается потом, увеличивается температура, появляется тошнота. И в таком случае выход один – медицинское учреждение.

Особенно опасен снюс для растущего организма. Если подросток будет продолжать закидывать табак, справиться с пагубной привычкой будет значительно сложнее. Снюс – достаточно опасный вид табака, который представляет опасность для здоровья и вызывает сильную зависимость. Потому перед тем как его использовать, стоит сильно задуматься, ведь справиться с этой привычкой может быть очень непросто.

Галина ХАЦУЛЁВА