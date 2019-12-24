Сам по себе апельсин является очень полезным фруктом, ведь в его состав входит множество элементов и витаминов: А, С, Е, эфирные масла, растительные пигменты и пектиновые веществами, калий и фосфор.

Но самое удивительное в том, что все эти витамины в большей степени находятся не в мякоти, а в кожуре.

К слову, американские научные сотрудники провели интересное научное исследование, где была доказана польза апельсиновой корки для сердечной мышцы.

Со слов специалистов, кишечная микробиота имеет очень важное значение в поддержании сердечного здоровья, тем более в развитии сердечно-сосудистых недугов.

Апельсинная кожура изменяет баланс кишечных бактерий, тем самым способствует быстрому восстановлению и защите сердца от различных болезней.

Когда организм расщепляет такие питательные элементы, как холин и карнитин, входящие в состав жирных молочных продуктов, яичного желтка и красного мяса, в качестве побочного продукта выделяется N-оксид триметиламина.

Если уровень этого вещества слишком высокий, то это указывает, на развитие сердечно-сосудистых недугов, например, инфаркта или инсульта.

Научные сотрудники уверены, что экстракт, сделанный из апельсиновой корки, способен предотвратить развитие атеросклероза и другие сердечно-сосудистые недуги, а также восстановить микробиоту кишечника.

Кроме того, академики из клиники Кливленда думают проанализировать воздействие апельсиновой корки на здоровье кишечника и на общее состояние здоровья человека.

Исследователи уверены, что такое исследование станет прорывом и спасет жизни многих людей.

Интересный факт: вы знали, что апельсиновые корки — антибиотиками растительного происхождения?

Как объясняют эксперты, данный продукт богат фитонцидами, которые могут нейтрализовать в организме человека самые разные болезнетворные микроорганизмы, а еще апельсиновая корка борется с пигментными пятнами и морщинами, аллергическими реакциями и даже с раком.

Фото: Pixabay

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