Очень многие люди совершают ошибки, когда просыпаются среди ночи.

Учёные давно доказали, что ниже перечисленные вещи категорически нельзя делать. Предлагаем ознакомиться с этой темой подробнее.

1. Среди ночи не поднимайтесь в туалет

Необходимо постараться придерживаться этой рекомендации. Если, конечно, нужда очень сильная, то придётся отправиться в туалет.

Как правило, многие люди решают сходить в туалет ночью потому, что всё равно не спят. И эта ошибка приводит к тому, что заснуть снова практически не получается.

Даже если вы просто поднимитесь с кровати и сядете, то ваш сердечный ритм станет намного сильнее, чем был во время сна.

2. Не следует проверять время.

Как бы вам не было тяжело уснуть после пробуждения, постарайтесь это сделать. Отключите свой разум, расслабьтесь.

И ни в коем случае не проверяйте, сколько времени показывают часы. Эти действия совершает практически каждый человек, как только откроет глаза.

Учёные не рекомендуют так делать.

3. Не стоит считать, сколько осталось часов до подъема.

Многие личности испытывают рациональный страх не получить то количество сна, за которое они бы успели выспаться.

Именно поэтому, когда мы просыпаемся среди ночи, начинаем высчитывать, сколько времени осталось до того, как нам нужно будет вставать с кровати.

В итоге у нас просто не получается заснуть вообще. Если вы как-то случайно проснулись раньше, чем это было положено, то перевернитесь на другой бок. Расслабьтесь, закройте глаза и постарайтесь снова заснуть.

4. Не берите в руки гаджет.

Сразу после пробуждения многие люди берут в руки свой смартфон, входят в интернет. Это уже зависимость.

Если вы даже ночью просыпаетесь и входите в интернет, постарайтесь класть свой телефон подальше от себя.

На таком расстоянии, чтобы вы не могли дотянуться к нему рукой. А вставать вам маловероятно захочется.

5. Постарайтесь избавиться от полной тишины.

Если после пробуждения вы долго не можете уснуть, то мешать вам может полная тишина. Не стоит полностью погружаться в отсутствие шума.

Как вариант, можно включить медленную спокойную музыку. Её прослушивание поможет успокоиться вашему уму.

Лучше выбирать для этого классические произведения. Потому что если это будет песня, то, вслушиваясь в слова, заснуть будет очень сложно.

Музыка оказывает положительное влияние на вашу нервную систему. Она успокаивает и подготавливает вас к сну.

6. Не нужно напрягаться.

При помощи медитации можно расслабить всё тело. Таким образом возникает большая вероятность того, что вы сможете вернуться ко сну.

Медитировать лучше всего перед сном, это поспособствует крепкому сну, а значит, вы не проснётесь среди ночи.

7. Выбросьте из головы все мысли.

Многие люди, проснувшись среди ночи, начинают планировать свой следующий день. Они прокручивают в своей голове различные сценарии, картинки того, как всё произойдёт.

Особенно часто такое происходит тогда, когда предстоит какое-то важное и ответственное событие. Именно эти планы отталкивают сон.

Человек становится возбужденным. Ему очень трудно снова заснуть. Поэтому если вы проснулись, то отгоняйте от себя все мысли. Так мозгу будет легче снова настроиться на сон.

Елена Гутыро

Белновости