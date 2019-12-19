Гололед, раннее наступление темноты, скользкая обувь – час-тые причины травматизма. Ухудшение состояния проезжей части также сказывается на увеличении частоты дорожных происшествий и росте числа пострадавших. Отягчающим фактором травматизма является состояние опьянения, сопровождающее травмы почти в 30% случаев. И в зимний период оно может стать непосредственной причиной не только переохлаждения, отморожения кистей и стоп, но и замерзания при относительно небольших морозах.

Чтобы снизить риск падения при гололеде, медики рекомендуют:

• носить обувь желательно на плоской подошве или на низком квадратном каблуке;

• можно прикрепить к подошве полоску наждачной бумаги или обычного лейкопластыря (лучше подойдет обувь с рифленой подошвой);

• в гололедицу нужно ходить по-особому, т.е. как бы скользя, словно на маленьких лыжах, наступать на всю подошву;

• внимательно смотреть под ноги (в спешке можно не заметить даже открытого льда);

• идти желательно как можно медленнее;

• если носите длинное пальто, обязательно приподнимайте полы одежды, когда выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице;

• не ходите очень близко к стенам зданий: с крыши может упасть сосулька или кусок затвердевшего снега.

Особое внимание в последние годы уделяется профилактике детского бытового травматизма. Не забывайте, что при получении травмы необходимо вызвать бригаду скорой помощи или обратиться в ближайшее медучреждение. Обойтись без консультации врача можно только в случае легкого ушиба, за исключением ушиба головы.

В центральной райбольнице 19 декабря с 16.00 до 17.00 будет работать «горячая линия». Вопросы можно задать врачу-хирургу Артему Андреевичу Коваленко по тел. 7-29-77.

Подготовила

Антонина ТАРАСОВА