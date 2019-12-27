27 декабря с 12-00 до 13-00 Комитет государственного контроля Гомельской области проведет «прямую линию» о проблемах в работе животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций области.

Специалисты госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.

Обратиться на «прямую телефонную линию» и задать вопрос можно по телефонам в Гомеле: 8(0232) 23-83-73, 8(0232) 23-83-72, 8(0232) 23-83-70.