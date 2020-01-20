На прошлой неделе Глава государства подписал Указ №16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки».

Заместитель министра, отвечая на вопросы читателей, раскрыл детали депозитарно-залоговой системы:

— По сути депозитарная система упаковки и решение проблемы переполненных свалок — звенья одной цепи. Многие помнят, как в советское время мы покупали «Дюшес» и «Буратино». Любой ребенок мог сдать несколько таких бутылок из-под лимонада и купить 100 граммов конфет. То же самое с молоком. Планируется возродить эту систему. Сначала в крупных магазинах, а потом по всей республике, в том числе на селе, появятся специальные автоматы. В них опускают пластиковые и стеклянные бутылки. Взамен потребитель получит чек. Его можно будет обменять либо на другие товары магазина, либо взять тот же напиток дешевле, без стоимости тары. Предполагается, что за одну бутылку будут начислять 20 копеек, позже цена может измениться. Такая система практикуется в Швеции, Германии, Финляндии. Себестоимость бутылки — примерно 65 копеек.

Александр Корбут также проинформировал, что у нас в стране на повторное использование идет всего 25 процентов твердых бытовых отходов. В Швеции используют практически все, захоранивать приходится всего 0,4 процента. Что-то сжигают на заводах и получают тепло, электроэнергию. Часть компостируют и так далее. И такой алгоритм выгоден экономически.

Правда Гомель