Акция «Птушкі ля кармушкі» пройдет в Беларуси 18-19 января, сообщили БЕЛТА в общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ).

Цель акции — напомнить, как важно подкармливать птиц в холода. Найти корм под снегом зимой сложнее, но при этом его требуется больше: птицам нужна дополнительная энергия, чтобы согреться. Особенно непросто пернатым приходится после того, как земля и ветки деревьев покрываются льдом.

Для участия в акции необходимо 18 или 19 января посчитать виды и количество птиц на своей кормушке в течение часа и прислать данные в АПБ. Это можно будет сделать, заполнив специальную форму на сайте, кроме того, можно прислать сообщение в социальных сетях. Также предлагается разместить свои фотографии кормушки в соцсетях с хэштегом #птушкілякармушкі и загрузить их в специальный альбом в «ВКонтакте». Авторов самых интересных снимков ждут сувениры от АПБ.

Среди участников, которые пришлют результаты своих наблюдений через специальную форму, АПБ разыграет 10 значков с птицами, которые чаще всего навещают кормушки: зеленушка, снегирь, воробей.

В общественной организации пояснили, что лучший корм для представителей семейства воробьиных — несоленые нежареные семечки подсолнечника. Чистить их не нужно. Можно сделать смесь, добавив к семечкам необработанное зерно проса и овес. Синицы и дятлы с удовольствием едят несоленое свежее сало: его кусочки можно нанизать на гвозди по краям кормушки, привязать к ветке или подвесить в сетке. Воробьи, зеленушки, чижи и поползни любят полакомиться несоленым и нежареным арахисом.

«Чем больше корма будет, тем больше птиц прилетят к вашей кормушке. В прошлом году более 2 тыс. участников акции подкормили почти 10 тыс. птиц. Чаще всего видели большую синицу (4648 особей), на втором месте — полевой воробей (1718), на третьем — домовый воробей (1373)», — рассказали в АПБ. Также на кормушки залетали обыкновенные лазоревки, галки, сизые голуби, серые вороны, черноголовые гаички, зеленушки и снегири.-0-

БЕЛТА