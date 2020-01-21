Александр Лукашенко встретился с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Федерацию профсоюзов за активноеучастие в парламентской избирательной кампании. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с председателем ФПБ Михаилом Ордой.

«Очень многое зависело от организованности проведения этой кампании, и профсоюзы внесли достойный вклад в ее организацию», – сказал Президент.

Во время встречи обсуждалась подготовка к восьмому съезду Федерации профсоюзов Беларуси, который запланирован на конец февраля 2020 года.

Александр Лукашенко поручил главе Администрации Президента и правительству подключиться к процессу подготовки этого мероприятия. «Если нужна будет поддержка на местах, чтобы могли организовать выборы делегатов, чтобы это было демократично и прилично, чтобы пальцем потом не тыкали, потому что желающих же много. Даже после сегодняшнего разговора начнут обвинять профсоюзы, что они уже партией стали и чуть ли не главную роль играют в политическом процессе. На этом заморачиваться не надо, вы человек опытный, я это знаю», – подчеркнул Президент.

По его мнению, профсоюзы должны гордиться той ролью, которую они играют в современном белорусском обществе. «Непростое время, люди разные, естественно. Кто-то так, кто-то эдак будет судачить по этому поводу. Но все должны понимать: не дай бог, какие-то трудные времена, нам понадобятся и профсоюзы, и комсомол (по-старому говоря) – наша молодежная организация, все организации будут задействованы. Не дай бог, конечно, этих трудных времен. Мы стратегически ориентируемся и выстраиваем свою жизнь, и люди должны это понимать. Поэтому съезд мы должны провести достойно, красиво», – сказал Александр Лукашенко.

Президент выразил заинтересованность в личном участии в работе предстоящего съезда ФПБ. «Это масштабное внутреннее мероприятие. Тем более такой политически важный год: президентские выборы, съезд народа Беларуси – Всебелорусское народное собрание, которое выработает стратегию на перспективу. Профсоюзы здесь должны сыграть свою роль», – подчеркнул глава государства.

Михаил Орда в свою очередь поблагодарил главу государства за поддержку важных инициатив ФПБ, в частности по усилению гарантий занятости добросовестным работникам, закрепленных в новой редакции Трудового кодекса.

1PROF.BY

Фото БЕЛТА