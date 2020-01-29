Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. На большей части территории ожидаются осадки (в основном мокрый снег), по восточной половине Беларуси — сильный мокрый снег. Местами по стране прогнозируется налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог — гололедица.

Ветер будет северо-западный 4-9 м/с, порывами до 14 м/с, утром и днем по юго-востоку — до 15-18 м/с, местами ожидается метель.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов.-0-