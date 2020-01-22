22 января на территории Кошелевского сельсовета руководство райисполкома и райсовета провели выездные приемы граждан. Глава района Анатолий Гапоник в первой половине дня провел прием в райисполкоме, на который пришло 3 человека. Вопросы четырех были решены до приема и касались выделения земельного участка, оказания помощи сироте в приобретении мебели, назначения досрочной пенсии как многодетной матери и другие.

Первой обратилась семья из аг. Широкое. Молодые супруги живут в съемном жилье, уже 3 года стоят на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, неоднократно на протяжении последних шести месяцев обращались в Широковский сельсовет, отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, но внятного ответа на вопрос, когда у них появятся собственные квадратные метры, так и не получили.

Глава района поручил специалистам отдела ЖКХ райисполкома выехать в Широковский сельсовет и в течение недели разобраться с вопросом, а семейной паре он посоветовал воспользоваться льготным кредитом по Указу №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

В Кошелевском сельисполкоме, где глава района продолжил прием в выездном формате, поднимались вопросы работы автолавки, водоснабжения и оказания услуг пенсионерам.

Ирина Палубец.

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