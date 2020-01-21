Ветрено и до 5 градусов тепла будет в Беларуси в среду, 22 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно. Временами ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), во второй половине дня местами на дорогах гололедица. Ветер будет западный, северо-западный 6-11 м/с, во многих районах порывы усилятся до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 1 до плюс 5 градусов.-0-