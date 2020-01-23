Ветрено и до 6 градусов тепла будет в Беларуси в выходные. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В ближайшие дни погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы атлантического происхождения. Ожидается ветреная с осадками и повышенным температурным фоном погода», — отметили в Белгидромете.

В пятницу, 24 января, на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром местами ожидается слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Утром и днем во многих районах синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем — от нуля до 6 градусов выше нуля.

В субботу, 25 января, ночью и утром на большей части территории страны, а днем лишь местами пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), которые будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем — 1-6 градусов тепла.

В воскресенье, 26 января, погодные условия будет определять влажная неустойчивая воздушная масса, в отдельных районах (в основном по северо-востоку республики) пройдут небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ожидается от нуля до плюс 5 градусов.

В понедельник, 27 января, ночью в отдельных районах не обойдется без небольших осадков, а днем под влиянием фронтальных разделов на большей части территории Беларуси пройдет небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом. Ночью и утром прогнозируются слабые туман и гололед. Температура воздуха в ночные часы составит от 4 градусов мороза до 2 градусов выше нуля, днем будет от нуля до 5 градусов тепла.

Во вторник, 28 января, атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны осадки (в основном дождь), днем ожидается порывистый ветер. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от нуля до 6 градусов выше нуля, по юго-западу страны — до 8 градусов тепла.-0-