Плата взимается с 1 января 2020 года, информирует официальный сайт РУП «Белпочта».

При приеме ограниченного списка платежей через операционные окна объектов почтовой связи посредством ЕРИП в пользу производителей услуг взимается дополнительная плата в размере 0,60 рубля за каждый платеж.

При этом дополнительная плата по-прежнему не взимается при осуществлении платежей:

— участниками Великой Отечественной войны (при предоставлении подтверждающего документа);

— в бюджет;

— на благотворительные счета;

— в пользу производителей услуг за основные и дополнительные жилищно-коммунальные услуги;

— в пользу РУП «Белтелеком» за услуги «телефон» и «ТСИС»;

— в пользу РУП «Белпочта».

Добавим, что при оплате услуг на платежно-справочных терминалах (банковскими платежными картами и наличными деньгами) дополнительная плата не взимается.

Люди помоложе, более-менее знакомые с компьютерными технологиями, давно производят самые разные платежи в Интернете — это удобно и быстро, не нужно выходить из дому и стоять в очередях. А вот представители старшего поколения, даже те, кто пользуется компьютерной техникой, предпочитают платить по старинке: на почте или в банках. В последних, к слову, комиссионный сбор за нежелание пользоваться современными методами, выше. Например, в «Беларусбанке» с 15 января он составляет два рубля.

Конечно, если оплачивать на почте только коммунальные услуги, 60 копеек останутся вашими. Но платя за услуги соцработника, операторам кабельного телевидения или, скажем, за охранную сигнализацию, их придется отдать. Причем комиссию возьмут за каждый из этих платежей.

Правда Гомель